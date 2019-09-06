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“Terörist Osman Öcalan’ı TRT’ye CHP çıkarmadı”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “Evlatları dağa çıkan analar HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yaparken CHP’li Belediye Meclisi üyeleri neden bir tepki göstermedi?” diye soran AK Partili Bilal Selman Özünel’e “Terörist Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı, önce bunun bir yanıtı ver. Herhalde CHP çıkarmadı” sözüyle yanıt verdi.

“Terörist Osman Öcalan’ı TRT’ye CHP çıkarmadı”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “Evlatları dağa çıkan analar HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yaparken CHP’li Belediye Meclisi üyeleri neden bir tepki göstermedi?” diye soran AK Partili Bilal Selman Özünel’e “Terörist Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı, önce bunun bir yanıtı ver. Herhalde CHP çıkarmadı” sözüyle yanıt verdi.

06 Eylül 2019 Cuma 22:15
“Terörist Osman Öcalan’ı TRT’ye CHP çıkarmadı”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “Evlatları dağa çıkan analar HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yaparken CHP’li Belediye Meclisi üyeleri neden bir tepki göstermedi?” diye soran AK Partili Bilal Selman Özünel’e “Terörist Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı, önce bunun bir yanıtı ver. Herhalde CHP çıkarmadı” sözüyle yanıt verdi.

Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda gündem dışı bölümde söz alan AK Partili Bilal Selman Özünel, Reşit Keleş’in skandal paylaşımını “sehven” olarak nitelendirerek, sonrasında da olayı farklı bir mecraya taşıyarak Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde yapılan eylemlerle ilgili CHP’lilerin tepki vermediğini öne sürdü.

Özünel’in Çorum gündemiyle hiçbir ilgisi olmayan konuşmasına sert bir dille yanıt veren Yılmaz, “Reşit Keleş’in yaptığı hakaret, burada Bilal Özünel tarafından sulandırılmaya çalışılıyor. PKK bizim için terör örgütüdür. Evlatları dağa çıkan ve tepki gösteren anaların çığlığı, acısı bizim de acımızdır. Lakin şunu da söylemeden geçemeyeceğim, İstanbul seçimleri öncesinde Osman Öcalan’ı TRT’ye CHP çıkarmadı. ‘Kürdistan’ ifadesini Binali Yıldırım kullandı, CHP kullanmadı. Ancak bunların tartışılacağı yer Belediye Meclisi değildir. Kimse aslı astarı olmayan iftiralar atmasın. ‘Sehven’ denilerek yapılan hakaret normalleştirilmesin. Bizim tek isteğimiz Reşit Keleş’in biran önce istifa etmesidir” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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