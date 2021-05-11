“Terör devleti İsrail en ağır şekilde cezalandırılmalıdır”

“Terör devleti bu saldırılarını her zaman yaptı ve yapmaya devam ediyor” ifadelerinin yer aydığı İnsani Değerler Platformu açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“İsrail’in alçak ve zalim saldırılarına dur demenin vakti geldi, geçiyor. Filistinlilere karşı, Müslümanlara karşı ve tüm insanlığa karşı suç işleyen bu terör devleti en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Kudüs meselesi basit bir mesele değildir. Her Müslümanın tavrını, duruşunu ortaya koyması gereken imâni bir meseledir. Kudüs davası sadece canlarıyla, kanlarıyla mücadelelerini sürdüren Filistinlilerin davası değildir. Bu dava ümmetin davasıdır, İnsanlığın davasıdır.

Ama ne yazık ki kendilerine dokunan en ufak bir olayı insan hakları ihlali olarak görenler, dünyayı ayağa kaldıranlar, mahkemeler kurarak 100 yıl önceki olayları yargılamaya kalkanlar, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu zulüm işlenirken adeta kör ve sağır oluyor.

Çorum İnsani Değerler Platformu olarak bu zulme sessiz kalan dünyayı, kendi coğrafyasında bu zulmü görmek istemeyen ve sesini çıkaramayan Müslüman devletlerin yöneticilerini, katil, Siyonist çapulcu İsrail’i lanetliyor, Müslümanları ve tüm insanlığı bu terör topluluğuna karşı gerekeni yapmaya davet ediyor ve Kahrolsun İsrail diyoruz.” (Haber Merkezi)

