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“Terör bir ülkenin ulusal meselesidir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, terörün bir siyasi partinin ya da siyasi görüşün meselesi olmadığını, ulusal bir mesele olduğunu belirterek, bütün terör örgütlerini lanetlediklerini açıkladı.

“Terör bir ülkenin ulusal meselesidir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, terörün bir siyasi partinin ya da siyasi görüşün meselesi olmadığını, ulusal bir mesele olduğunu belirterek, bütün terör örgütlerini lanetlediklerini açıkladı.

13 Ekim 2019 Pazar 19:43
“Terör bir ülkenin ulusal meselesidir”

CHP İl Başkanı Tüfekçi, yaptığı yazılı açıklamada ülkemizin güneş sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatın’da yüce Allah’ın devletimize ve askerimize güç kuvvet vermesini diledi.

Barış Pınarı Harekatı’nda hayatını kaybeden asker ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek PKK-YPG gibi bütün terör örgütlerini lanetleyen Tüfekçi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Terör ülkemizin ulusal meselesidir. Terör ne bir siyasi partinin meselesidir, ne bir siyasi görüşün meselesidir, ne de bir ideolojinin meselesidir. Terör bu ülkenin birliğine, devletin ve milletin varlığına, insanlarımızın can güvenliğine, ülkemizin bağımsızlığına karşıdır. Cumhuriyetin temel değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine karşı bütün terör örgütlerinin ortak amacı ve bu ortak amaca yönelik eylemlerdir.

Bu ülkede yaşayan siyasi görüşü ne olursa olsun, etnik kimliğimiz ne olursa olsun hepimizin ortak amacı bu ülkenin ulusal birliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne ve ülkemizin üniter devlet yapısına yurttaş olma bilinciyle sahip çıkmaktır. Ve bu anlamda bütün terör örgütlerini lanet ve şiddetle kınıyorum.

Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah’tan sabır diliyor, bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

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