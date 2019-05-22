“Termoelektrikte üretim kalitesi artırılmalı”

Seminerde, termoelektrik yarıiletkenlerin P-N elektriksel iletkenlik tiplerinin otomatik olarak belirlenmesine yönelik olarak prototipi geliştirilen çok fonksiyonlu prob ve mikrodenetleyici tabanlı sistemin tasarımı ve özellikleri hakkında bilgiler verildi.

Geliştirilen test sisteminin, hem termoelektrik yarıiletkenler konusunda hem de termoelektrik modüllerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda çalışmalar yapan araştırmacı ve üretici firmalara termoelektrik üretim kalitesinin artırılması, termoelektrik modül üretiminde montaj hatalarının önüne geçilmesi vb. konularda büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. (Haber Merkezi)