Terminal’deki 9 adet  işyeri kiraya verilecek

Belediye Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Çepni Mahallesi Çevreyolu Bulvarı’nda yer alan Şehirlerarası Otobüs Terminali içindeki 9 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnameleri dâhilinde 5 (Beş) yıl müddetle kiraya verilecek.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda yarın (10 Aralık 2021) günü Encümen yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenecek olan ihalede Terminal içinde yer alan iki adet kafe-restoran, 1 adet emanetçi, 1 adet kuru temizleme, 2 adet hediyelik eşya, 3 adet ise ofis 8 bin TL+ KDV ile 100 bin TL+KDV üzerinden değişen fiyatlarla kiraya verilecek. İhale ile ilgili şartnameler Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilecek.

Öte yandan Belediye ayrıca iki il otobüs yazıhanesini 126 bin TL, 2 ilçe otobüs yazıhanesini ise 21 bin TL bedel üzerinden açık artırma ile yarın saat 14.30’da düzenlenecek olan ihaleyle kiraya verecek.

(Volkan SINAYUÇ)

