“Termal yatırımı Mecitözü için önemli bir adım olacak”

Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Tepe, Kuzey Gücü Şirketler Gurubu’nu ziyaret etti.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde bağlı derneklerin yanısıra federasyonlarına bağlı 15 dernek, 5 temsilci, 54 köy ve mahallede irtibatlarının olduğunu belirten Kemal Tepe, federasyon çatısı altında birliktelik oluşturduklarını, bir arada tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Alevi, Sünni, Çerkes, Azeri, Kürt, Türk demeden birlik, beraberlik sağalamaya çalışıyoruz” dedi.

Çorum’un en eski ilçesi olan Mecitözü’nde 300 odalı Termal SPA otelin yapılacak olmasının Mecitözülüleri fazlasıyla mutlu ettiğini kaydeden Tepe, “Yıllardır yatırım almayan ilçemiz Çorum ve bölgenin Doğu Anadolu’ya açılan kapısı, Amasya, Tokat ve Sivas geçiş yolu olması nedeniyle ayrıca önem arz etmektedir.

Mecitözü ilçemizin Figani köyüne yapılacak 5 yıldız Figani Termal SPA otelin sağlayacağı istihdam ve ilçemize yapılmasını istediğimiz Turizm Meslek Yüksekokulu içinde önemli yatırım olarak görüyoruz.

Bu vesile ile Kuzey Gücü şirketler gurubuna ticari hayatında başarılar diliyor teşekkür ediyoruz, bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)