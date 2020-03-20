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 “Termal, bağışıklığı güçlendirici ve dezenfektan özelliği taşıyor”

Jeotermal Enerji Vakfı’nın ve Hattuşa Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan, termal sularının, bağışıklığı güçlendirici ve dezenfektan özelliği taşıyan mineraller içerdiğini belirterek, bu konuyu bilim insanlarının dikkatine sunmak istediğini söyledi. 

 “Termal, bağışıklığı güçlendirici ve dezenfektan özelliği taşıyor”

Jeotermal Enerji Vakfı’nın ve Hattuşa Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan, termal sularının, bağışıklığı güçlendirici ve dezenfektan özelliği taşıyan mineraller içerdiğini belirterek, bu konuyu bilim insanlarının dikkatine sunmak istediğini söyledi. 

20 Mart 2020 Cuma 21:30
 “Termal, bağışıklığı güçlendirici ve dezenfektan özelliği taşıyor”

M.Ali Doğan, konuya ilişkin basın duyurusunda şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülke olarak Covid 19. virüsü ile ilgili ulusal boyuttaki başarılı mücadelemiz devam ederken, gözlerden kaçan bir avantajımızı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Dünyadaki tıp otoritelerince ispatlanmış bilimsel çalışmalara göre, termal sular hekimlerin tavsiyelerine  uygun şekilde kullanıldığında insanların bağışıklık sistemini güçlendiriyor.”
“Yine termal sular farklı sıcaklıkları ile tıpkı güneşte olduğu gibi, içinde bulundurduğu radyo aktif maddeler sayesinde virüsleri öldürdürüyor. Ayrıca virüslere karşı dezenfektan özelliği olan kükürt, boraks, medilsilikad, sodyumbikarbonat vb.minerallerini içinde barındıran termal sularımızın,  Covid 19 ile mücadelede bu alanda çalışan doktorlar ve  bilim insanlarınca dikkate alınmasını ve toplumun bu konuda doğru bilgilendirilmesini öneriyorum.” 
(Haber Merkezi)
 

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