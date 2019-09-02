Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Terbiyesizliğe kınama

İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısı İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Terbiyesizliğe kınama

İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısı İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:24
Terbiyesizliğe kınama

İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısı İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, Belediye Meclisi üyesi Reşit Keleş’i; Kemalistlere yönelik yaptığı hakaret içeren paylaşımı nedeniyle kınadıklarını ifade ederek cumhuriyet savcılarını da göreve davet ettiklerini ifade etti.

Bir Çorumlu olarak yapılan paylaşımdan üzüntü duyduklarını anlatan Bek, bu ülkenin ve cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onu sevenlere çirkin bir şekilde dil uzatılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Bek konuşmasında şunları dile getirdi: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla, onur ve gururla kutladık. 1 Eylül Barış Günü’ydü birlik beraberlik ve kardeşlik mesajlarını verdik inadına barış, inadına kardeşlik dedik ancak bu günlere gölge düşüren açıklama Çorum Belediye Meclisi üyesi Reşit Keleş’den geldi.

Bir Çorumlu olarak içim çok acıdı. İsterdim ki cumhuriyete, Mustafa Kemal Atatürk’e en çok sahip çıkan il biz olsaydık. İsterdim ki kadınlar katledilirken buna isyan edip çaresini arayan siz olsaydık. İsterdim ki çocuk istismarlarında sesimizi yükseltebilseydik ama ne yazık ki bu ülkeyi emperyalist güçlerin elinden alıp küllerinden yeni bir devlet kuran, bu ülkenin ve cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onu sevenlere çirkin bir şekilde dil uzatan belediye Meclis Üyeliği yapan bu zatı nefretle kınıyor, kınamakla kalmayıp Cumhuriyet savcılarını acilen göreve çağırıyorum.”

Konuşma sırasında Ak Parti sıralarından konuşmaya yönelik itirazlar olurken, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ise konuşmanın meclise yakışır şekilde olmasını istedi. Günay, “Cumhuriyeti ve Atatürk’ü hepimiz seviyoruz” dedi. (Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
CHP'den suç duyurusu
CHP'den suç duyurusu
“Yapılan paylaşımı esefle kınıyoruz”
“Yapılan paylaşımı esefle kınıyoruz”
Av. Özdel: “Adli yılın açılışı adaletin kapanışı olmasın"
Av. Özdel: “Adli yılın açılışı adaletin kapanışı olmasın"
“Atatürk’ü sevenlere hakaret etmek hiç kimsenin haddi değil”
“Atatürk’ü sevenlere hakaret etmek hiç kimsenin haddi değil”
Adli yıl açıldı
Adli yıl açıldı
Hacı Bektaş’ta “Muharrem Lokması”
Hacı Bektaş’ta “Muharrem Lokması”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim