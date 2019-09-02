Terbiyesizliğe kınama

İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısı İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, Belediye Meclisi üyesi Reşit Keleş’i; Kemalistlere yönelik yaptığı hakaret içeren paylaşımı nedeniyle kınadıklarını ifade ederek cumhuriyet savcılarını da göreve davet ettiklerini ifade etti.

Bir Çorumlu olarak yapılan paylaşımdan üzüntü duyduklarını anlatan Bek, bu ülkenin ve cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onu sevenlere çirkin bir şekilde dil uzatılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Bek konuşmasında şunları dile getirdi: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla, onur ve gururla kutladık. 1 Eylül Barış Günü’ydü birlik beraberlik ve kardeşlik mesajlarını verdik inadına barış, inadına kardeşlik dedik ancak bu günlere gölge düşüren açıklama Çorum Belediye Meclisi üyesi Reşit Keleş’den geldi.

Bir Çorumlu olarak içim çok acıdı. İsterdim ki cumhuriyete, Mustafa Kemal Atatürk’e en çok sahip çıkan il biz olsaydık. İsterdim ki kadınlar katledilirken buna isyan edip çaresini arayan siz olsaydık. İsterdim ki çocuk istismarlarında sesimizi yükseltebilseydik ama ne yazık ki bu ülkeyi emperyalist güçlerin elinden alıp küllerinden yeni bir devlet kuran, bu ülkenin ve cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onu sevenlere çirkin bir şekilde dil uzatan belediye Meclis Üyeliği yapan bu zatı nefretle kınıyor, kınamakla kalmayıp Cumhuriyet savcılarını acilen göreve çağırıyorum.”

Konuşma sırasında Ak Parti sıralarından konuşmaya yönelik itirazlar olurken, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ise konuşmanın meclise yakışır şekilde olmasını istedi. Günay, “Cumhuriyeti ve Atatürk’ü hepimiz seviyoruz” dedi. (Erkan BAYATLI)