Terbiyesize büyük öfke!

*** Ak Partili Belediye Meclisi Üyesi Reşit Keleş, sosyal medya hesabından paylaştığı “iğrenç” bir mesajla, yalnız Çorum’u değil Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Kemalistlere “o.çocuğu” diyen densize öfke sel gibi…Türkiye’nin her yanından yüzlerce Çorumlu gazetemizi arayarak, “utanıyoruz” dediler.

*** Çorum, son zamanlarda bütün renkleriyle, bütün kesimleriyle barış ve kardeşlik türküleri söylüyor. Çorum’u birlik ve beraberlik içinde daha ileri noktalara taşımanın heyecanı ve kararlılığı paylaşılıyor. Ama bir kendini bilmez, çirkin hakaretiyle bu sevgi ve hoşgörü ortamını sabote etmeye kalkışıyor.

*** Tepkiler üzerine kaldırılan iğrenç sözlere, başta CHP ve İYİ Parti’den sert kınamalar geldi. Skandal paylaşım, yaygın basında da geniş biçimde yer alırken, çok sayıda Ak Partili de, Keleş’e tepki göstererek üzüntüsünü dile getirdi.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’in skandal sosyal medya paylaşımına tepki yağıyor.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen Cuma hutbesinden Mustafa Kemal Atatürk’ün adının anılmamasını savunurken, hakaret etmekten de geri durmadı.

AK Parti Çorum Belediye Meclis üyesi Reşit Keleş’in sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve sevenlerine Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ü anmamasını eleştirenlere ağza alınmayacak sözler söylemesi büyük tepkilere neden oldu.

“BAKARA-MAKARA DALGASINA SES ÇIKARMAYANLAR…”

Keleş’e ilk tepki CHP Çorum Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’dan geldi. Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Egemen Bağış bakara makara dedi Kur’anla dalga geçti. Diyanet ve siz diyemediniz Kur’an-ı Kerim ile kim olursa olsun dalga geçemez diye. Sesiniz çıkmadı. Diyanetin sesi çıkmadı.

Bursa Milletvekiliniz Hüseyin Şahin reisinize dokunmak ibadet dedi. Diyanet bu şirktir diyemedi. Sesiniz çıkmadı. Diyanetin sesi çıkmadı.

Allah-u Tealanın bütün vasıflarını toplamış bir lider dediniz. Sesiniz çıkmadı. Diyanetin sesi çıkmadı. Böyle şey olmaz dedi.

Egemen Bağış reisinizin doğduğu, evlendiği ve yaşadığı illeri mübarek ilan etti. Sesiniz çıkmadı. Diyanetin sesi çıkmadı. Böyle şey olmaz demedi.

Reisiniz bizim rahmetimiz gazabımızı aştı dedi. Sesiniz çıkmadı. Diyanetin sesi çıkmadı.

Süleyman Soylu ezeli ve ebedi başkandır dedi. Sesiniz çıkmadı. Diyanetin sesi çıkmadı.

Reisinizin olduğu televizyon yere konmaz dediler. Sesiniz çıkmadı. Diyanetin sesi çıkmadı.

Yaptığınız yolsuzlukları kılıfına uyduran sözde hocanız yolsuzluk var. Yolsuzluk yapana hırsız denmez dedi. Sesinizi çıkarmadınız. Diyanet sesini çıkarmadı.

Eeee dinini unutan, kibir çukuruna düşen, kula tapan, şirk koşan bu diyanete ve size dini hatırlatmak küçük gördüğünüz, hakaret ettiğiniz Kemalistlere düştü. En son yazdığın hakarete karşılık vermeyeceğim. Takdir Çorum halkının” dedi.

KELEŞ, O PAYLAŞIMINI KALDIRDI

AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Reşit Keleş’in tepki toplayan skandal paylaşımını kaldırdığı öğrenilirken, konuyla ilgili olarak AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın da bilgilendirildiği edinilen bilgiler arasında. (Yusuf ÇINAR)