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“Teravih namazı yasak olmayacak”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde yapılan Kabine Toplantısı’nda yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararları alındı.
Güncel 31.03.2021, 19:20
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Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur organizasyonları da yapılmayacak. Bu çerçevede vatandaşların aklına takılan Ramazan ayında “Teravih namazı kılınacak mı?” sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararlar uyarınca; “Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılmaya devam edilecek. Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklaması olacak” ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
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