Teravih Namazı tüm camilerde kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Salgın hastalık sebebi ile 2 yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız” şeklinde konuştu.
Güncel 29.03.2022, 19:31
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Yeni tip koronavirüs salgını, dünyadaki birçok alışkanlığın da değişmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl vaka sayılarının yükselmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında teravih namazlarının evde kılınabileceğini belirtmişti.
Yeni normalleşmeyle birlikte namazlar da camilerde kılınmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı boyunca teravih namazlarının camilerde kılınabileceğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır” ifadelerini kullandı.
(AA)
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