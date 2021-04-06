“Teravih namazı evde kılınacak”

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, TDV Kocatepe Cami Konferans Salonu'nda ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 Yılı Ramazan Ayı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Kur'an tilavetinin ardından Başkanlıkça belirlenen "Şifa Ayı Ramazan" ana temalı videoların gösterildiği programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak teravih namazının ardından, 13 Nisan Salı günü tutulacak oruç ile mübarek Ramazan ayına girileceğini belirtti.

Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen çok kıymetli bir zaman olan ramazanın insanlara yaratılış gayesini ve sorumluklarını hatırlattığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Bilindiği üzere, her sene ramazan ayında yüce dinimizin ve İslam ahlakının hayat veren ilkelerinden birini gündeme taşıyoruz. Bu sene de ramazan temasını 'Şifa Ayı Ramazan' olarak belirledik. Mümin gönüllerde 11 ayın sultanı olarak yer eden ramazan, bütün yönleriyle maddi ve manevi hastalıklarımız için bir şifa ayıdır. Ramazan, her türlü günah ve hatadan hicret ederek ruhumuzu esaretten kurtardığımız ve böylece huzur bulduğumuz, halimizi Allah'a arz ederek aczimizi itiraf edip gurur, kibir gibi hastalıklardan kurtulmayı umduğumuz bir şifa ayıdır”

Ramazan ayının geçen sene olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 şartlarında karşılandığına işaret eden Erbaş, bu dönemin aile bağlarının güçlendirilmesi için bir fırsat görülmesi ve manevi güzelliklerinin evlerde aile bireyleriyle birlikte yaşamaya daha çok özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ramazan ayının aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma mevsimi olduğunu hatırlatan Erbaş, dünya genelinde yaşanan salgının tehlikesinin ve vaka ile vefat sayılarının artmaya devam ettiğini, bu nedenle yaptıkları çok yönlü değerlendirme ve görüşmeler sonucu teravih namazlarının camide değil evlerde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdiklerini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vatandaşın "Oruçluyken aşı olabilir miyiz?" şeklinde çok yoğun bir şekilde sorular aldıklarını bildirerek, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." açıklamasında bulundu.

(AA)

