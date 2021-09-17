Tepençelik: “Gönülden kutluyorum, alkışlıyorum”

Mali Müşavir, TSO Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik, ÇORUM HABER’in 36 yılı, Mehmet Yolyapar’ın da 51 yılı geride bırakması nedeniyle şu mesajı gönderdi:

“Kolay değil 36 yıl boyunca etik kurallarından ödün vermeden hayatına devam etmek, kolay değil 51 yıl boyunca birçok zorluğa, farklılıklara göğüs gererek memleket için çalışmak…

Gönülden kutluyorum, alkışlıyorum sizleri.

Uzun bir dönem köşesinde kendi alanımda yazılar yazdığım, çalışma biçim ve koşullarını yakından bildiğim, Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak yayına devam eden gazetemize sahip olma şansını yaşıyoruz.

Sevgili Mehmet Abi, Çorum Haber Gazetemizin Değerli Çalışanları sizlere sağlık ve başarılar dilerim.”

