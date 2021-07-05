Tente ve giyotin sistemlerinde Çorum’a ileri teknoloji taşıdı

Tente ve pergolede, yazın güneşten, kışın soğuktan, yağmurdan koruyan, kendinden aydınlatmalı, kendiliğinden silinip temizlenebilir sistemlerde, ısı cam, sinerji cam veya konfor cam tercih edilebildiğini anlatan Halit Şahin, artık giyotinleri üst katlara da yapabilir hale geldiklerini vurgulayarak, “Yaklaşık 1 yıldır çağımızın teknolojisi olan biyometrik çatı ve rolükrol akıllı çatıyla hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Halit Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Yine bahar yarısı ve ZİP perde, otomatik panjur, fotoselli kapı, otomatik bariyer, yeni otomasyona göre her şey firmamızda mevcut. Yeni ürünümüz ise, hem sineklik hem pliseli perde görevini görüyor. Gündüz sineklik akşam perde…Ayrıcüa duşakabin çeşitlerimiz bulunuyor. Yaptığımız her işin garantisini veriyoruz.”

Firmanın kurucusu Şükrü Şahin, sineklik ve pliseli perde önünde…

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