Teneke Adam tiyatrosu ile çocuklara çevre bilinci

Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan ve “Çevreci Kadeş Çevreci Kardeş Kulübü” tarafından da desteklenen, “Teneke Adam’ın Maceraları” adlı tiyatro gösterisi Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde çocuklarla buluştu. Atıkların doğaya gelişi güzel bırakılması, bu atıkların çevreye verdiği zararları konu alan tiyatro oyunu, çocuklara atıkların doğaya verdiği zararları ve atıkların geri dönüşümü ile ortaya çıkan kahramanı konu ediniyor. Çocuklara çevre bilincini eğlenceli şekilde aktarmak istediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat “Burada yapmış olduğumuz etkinlikte, çevre bilincini geleceğimize yani siz çocuklarımıza eğlenceli şekilde anlatmayı ve bu konuda duyarlı olmanızı amaçlıyoruz. Anlattığımız sıfır atık ve geri dönüşüm konularıyla daha yaşanılabilir bir dünyayı sizlere sunmak için bilinçlenmenizi istiyoruz. Çünkü geri dönüşüm için en büyük gücüm sizlersiniz çocuklar. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirten çocuklar, “Çevremizi kirletmememiz hakkında bilgiler aldık. Çevre konusunda bundan sonra daha hassas olacağız.” diye konuştular.