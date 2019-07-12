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Teneffüs süresi 15 dakikaya çıktı

Okullardaki teneffüs sürelerinde değişiklik yapıldı. İlk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak.

Teneffüs süresi 15 dakikaya çıktı

Okullardaki teneffüs sürelerinde değişiklik yapıldı. İlk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:51
Teneffüs süresi 15 dakikaya çıktı

“Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Okula başlama yaşı, ara tatiller gibi yeni düzenlemeler yönetmelikte yer aldı. İlk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak.

Yeni yönetmeliğe göre, ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak. 69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek. Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi aldığı kurum olarak belirtilirken yeni düzenlemeye göre bu 36-68 aya çıkarıldı. Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu.

(Haber Merkezi)

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