“Tencerede et yerine dert kaynıyor”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, Türkiye'deki ekonomik gidişatın, TL’nin değer kaybının ve enflasyonun yoksulluğu arttırdığını, bundan da en çok mutfağın etkilendiğini söyledi.

Zamların yaşamın her alanında etkili olduğunu ancak temel gıda maddelerindeki fiyat artışının sık aralıklarla ve yüksek olması sebebi ile kadınların mutfakta bunu çok derin ve acı hissettiklerini anlatan Esen, “Mutfak yanıyor! Tencerelerde et yerine dert kaynıyor” dedi.

İşçisinden, memuruna, emeklisine ve çiftçisine kadar toplumun birçok kesiminin gelirlerinin giderlerine yetmediğini, kredi kartları ve borçla günü kurtarmaya çalıştıklarını ve vatandaşın ciddi bir dar boğazda olduğunu kaydeden Esen, kadınların da evde yemek yapamayacak hale geldiğini, çocuklarının gelişiminden endişe duyduğunu vurguladı.

(Haber Merkezi)

