Temmuzda trafik kazalarında 297 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, temmuz ayında içinde Çorum’un da yer aldığı 22 şehirde meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların; sürücülerin aşırı hız, dikkatsizlik ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri sonucu meydana geldiği görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, temmuz ayında yurt genelinde 246'sı ölümlü, 20 bin 897'si yaralanmalı, 22 bin 23'ü hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 166 kaza meydana geldi. Kazalarda 297 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 229 kişi de yaralandı. Yılbaşından bu yana meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 1242'ye yükseldi.

