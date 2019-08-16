Temmuz’da en fazla BIST 100 kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Temmuz dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,89 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,77, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,50, külçe altın yüzde 1,89 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 1,50 ve euro yüzde 2,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 4,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,47, dolar yüzde 3,79 ve euro yüzde 4,45 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 3,44, TÜFE’ye göre ise yüzde 4,01 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,58 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 2,75, TÜFE’ye göre ise yüzde 1,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

(Emre URAL)