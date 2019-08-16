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Temmuz’da en fazla BIST 100 kazandırdı

Temmuz'da en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Temmuz’da en fazla BIST 100 kazandırdı

Temmuz'da en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 21:32
Temmuz’da en fazla BIST 100 kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Temmuz dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,89 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,77, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,50, külçe altın yüzde 1,89 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 1,50 ve euro yüzde 2,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 4,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,47, dolar yüzde 3,79 ve euro yüzde 4,45 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 3,44, TÜFE’ye göre ise yüzde 4,01 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,58 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 2,75, TÜFE’ye göre ise yüzde 1,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

(Emre URAL)

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