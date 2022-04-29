Temizlikte yoğun mesai
Bayramda Çorum’un cadde ve sokaklarının tertemiz olması için temizlik seferberliği başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gece geç saatlere kadar cadde ve kaldırımlarda yıkama faaliyetlerini sürdürüyor. Bayramdan önce tamamlanacak yıkama çalışmamız ile bayram sabahı hemşehrilerimiz tertemiz bir Çorum’a uyanacak.”diye konuştu.
Güncel 29.04.2022, 18:50
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