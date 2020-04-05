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Temizlik İşleri’ne moral ziyareti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yoğun bir tempoyla çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline moral ziyaretinde bulundu. Başkan Aşgın, ziyarette personele baklava ikram etti.

Temizlik İşleri’ne moral ziyareti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yoğun bir tempoyla çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline moral ziyaretinde bulundu. Başkan Aşgın, ziyarette personele baklava ikram etti.

05 Nisan 2020 Pazar 17:34
Temizlik İşleri’ne moral ziyareti

Korona virüs (covid-19) nedeniyle özveriyle çalışan ve bu süreçte yoğun bir tempoyla çalışan ve cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren personele teşekkür eden Aşgın, “Mesai mefhumu gözetmeksizin Çorum’umuzu temizlemek ve korona virüse karşı dezenfekte çalışması yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte gece-gündüz özveriyle çalışan siz mesai arkadaşlarımız sayesinde temiz bir Çorum’a sahibiz. İnşallah bu illeti hep birlikte atlatacağız. Sizlere ve bu süreçte büyük emekler veren tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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