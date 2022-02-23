Temizlik firmaları istişare yaptı

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ve Odanın Temizlik İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Selim Turpcu ile çok sayıda oda üyesi esnafın katıldığı toplantıda, temizlik hizmeti veren esnafın sorunları ve fiyat tarifeleri görüşüldü.

Toplantıda, temizlik sektöründe artan maliyetlerin temizlik firmalarını son derece zor durumda bıraktığını belirten sektör temsilcileri, araç, yakıt, personel maaşı ve sigortası ile temizlik ürünlerine gelen zamların kendilerini son derece olumsuz etkilediği görüşünü dile getirdiler.

Sektör temsilcileri, ikiye katlanan bu maliyetlerin hizmetlere de yansıdığını belirterek, fiyatların mevcut şartlara göre güncellenmesini istediler.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları bildiklerini söyledi.

İl genelinde apartman temizliği işi yapan firmaların arttığını ifade eden Gür, “Çorum’da merdiven altı olarak tabir ettiğimiz işletmeler var. Bunlar deftere tabi olarak çalışmadıkları için vergi kaybına sebep oldukları gibi çalıştırdıkları personele sigortada yapmıyorlar.

Daha düşük fiyat verdikleri için de site ya da apartman yöneticileri bunları tercih edebiliyor. Ancak, kayıt dışı yani sigortasız çalışan personelden dolayı büyük problemler yaşayabilirler. Oluşabilecek zararlar ya da kazalardan dolayı sadece yöneticiler değil tüm kat malikleri de eşit derece sorumlu oluyor” dedi.

SGK ve vergi cezalarının çok ağır olduğuna dikkat çeken Recep Gür, kesinlikle bu firmalarla anlaşma yapılmaması gerektiğini kaydetti. Gür, “Yasa gereği esas işveren apartman yönetimidir ve alt işveren ile birlikte sorumludur. 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre ceza ve yaptırıma uğramamak için bu tür firmalarla kesinlikle anlaşma yapılmaması gerekir” diye konuştu.

Başkan Gür ayrıca, toplantıda alınan kararların temizlik firmalarına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

