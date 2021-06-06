“Temiz ve sağlıklı bir çevre en temel bir insan hakkıdır”

Tahtasız, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı.

İlimizde yaşanan kuraklığın afet boyutuna ulaştığının altını çizen Tahtasız, “Çankırı’dan Kargı ilçemize gelen Devrez çayı kurumuştur. Bu çaydan beslenen 3.000 dönüm çeltik arazisi etkilenmiştir. Sürekli gündemde tutmaya çalıştığımız Derinçay’daki çevre felaketinin ise artarak devam ettiği görülmektedir. Yanında kokudan durulamayan derenin geçtiği bölgelerde bu sudan tarım yapılmaya devam etmektedir” dedi.

İnceleme gezisine; Tahtasız ile birlikte İl Sekreteri Aydın Taşkın, Çevre Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nil Şeyda Şahingöz, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ile Gençlik Kollarından Kemal Börekçi ve Kıvanç Azman da katıldı.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KURAKLIK HAYATIMIZI TEHDİT EDİYOR”

“Nüfus artışı, göçler, kentleşme, sanayileşme, ormansızlaşma, doğal alanların tahribatı, sanayileşme, fosil yakıtların kullanımı, sulak alanların yok edilmesi, çevreyi öncelemeden yapılan enerji üretim tesisleri, madencilik faaliyetleri v.b. tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliğine neden olmakta ve yaşam için tehdit oluşturmaktadır.

İlimizde son yıllarda yaşanan kuraklık afet düzeyine ulaşmıştır.

Çankırı’dan Kargı ilçemize gelen Devrez çayı kurumuştur. Bu çaydan beslenen 3.000 dönüm çeltik arazisi etkilenmiştir.

Sürekli gündemde tutmaya çalıştığımız Derinçay’daki çevre felaketi ise artarak devam ettiği görülmektedir. Yanında kokudan durulamayan derenin geçtiği bölgelerde bu sudan tarım yapılmaya devam etmektedir.



“EKOSİSTEMLERİMİZ YOK EDİLİYOR”

Çorum il merkezimiz hava kirliliğinde maalesef ki Avrupa’nın (pm 2,5.) en kirli illeri arasındadır. Acil eylem planları hazırlanmalı ve hava kalitemiz düzeltilmelidir.

Çevresinde 25 milyon insanımızın yaşadığı dünyada eşi bulunmayan Marmara Denizimiz ise yapılan yanlışlar ile ölüyor.

Bir damla dahi ek yük olmaması gereken Marmara’ya bunlar yetmezmiş gibi beton kanal yapılarak Karadeniz’e bağlanmak istiyor. Bir yıkım ve felaket önerisinin bir daha konuşulmamak üzere kapatılması gerekiyor.

Sosyal devlet anlayışımız gereği; sağlıklı ve faal bir yaşam sürdürebilmek için, herkesin her zaman ekonomik ve fiziki açıdan yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi imkanı olmalıdır.” (Haber Merkezi)