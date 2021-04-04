Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi açıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan, AKSA Doğalgaz ve Enerya Enerji tarafından finanse edilen proje, GAZBİR-GAZMER tarafından yürütülüyor.

Hidrojenin belirli oranda doğalgaza enjekte edilmesi suretiyle performansın artırılmasını öngören projeye katkı sağlayan Enerya Enerji’nin sahibi, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Holding’in ve Enerya’nın Genel Müdürü Kasım Kahraman da, Konya’daki açılış törenine katıldılar.



Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada, “Pek çok çalışma henüz emekleme döneminde olsa da uzmanlar hidrojeni ‘geleceğin enerji taşıyıcısı’ olarak nitelendiriyor. Hidrojenin adını gelecekte daha fazla duyacağız ancak kullanımının hangi ölçekte olacağı yapılan bu çalışmalardan çıkacak sonuçlara bağlı. Biz de bu süreçte temkinli fakat istekli ve azimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Açılışını gerçekleştirilen tesisin toplamda 6 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirildiğini anlatan Bakan Dönmez, 10 ay gibi kısa bir sürede ilk testlerin başladığını, yüzde 5-20 hidrojen, yüzde 95-80 doğalgaz karıştırıldığını anlattı.

(Haber Merkezi- İHA)

