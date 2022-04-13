“Temel taleplerimizle 1 Mayıs’ta alanlardayız” 

Memur Sen, Birleşik Kamu İş, Türkiye Emekliler Derneği, ADD, DİSK Birleşik Metal İş temsilcileriyle yüz yüze, Kamu Sen, Hak- İş (Hizmet İş) , Türk İş (Belediye İş, Selüloz İş, Yol İş), Eyt’liler, inşaat işçileri, Çağdaş Avukatlar Derneği, Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Alevi Kültür Merkezi temsilcileriyle telefon ile görüşüldüğünü belirten KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz, “Bu çağrıya olumlu cevap veren kurumların temsilcileri olarak; emek ve insanca yaşam mücadelesinin temel taleplerimiz doğrultusunda örgütlenebilmesi ve yürütülmesi amacıyla birlikteyiz. Bir aradayız. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

Sürekli yapılan zamlar nedeniyle halkın temel gıda maddelerine ulaşamaz hale geldiğini, iğneden ipliğe her geçen gün yapılan zamlar nedeniyle sürekli ve hızla yoksullaşıldığını kaydeden Beyaz, “Asgari ücrete ve kamu emekçilerinin maaşlarına yapılan zamlar yılın daha ilk 3 ayı geçmeden eridi gitti. Kamu emekçileri için vaat edilen 3600 ek gösterge, EYT’liler için vaat edilen emeklilik hakkının verilmesi, çalışanların enflasyon altında ezdirilmemeleri vaadi birer hayal olmaktan öteye gidemedi. Kendi lüks yaşamlarından ödün vermeyenler artık yoksul emekçilere sabır vaat etmekten öte bir şey yapmamaktadırlar.

Bizler artık yeter, geçinemiyoruz diyoruz. Bizler insanca yaşamak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi birlikte olursak, taleplerimizin arkasında birlikte mücadele edersek kazanacağımızı biliyoruz” dedi.

1 Mayıs için yaptıkları çağrıya olumlu cevap vermeyen, kulak tıkayan kurum temsilcilerine ve kurum üyesi emekçilere çağrılarını yinelediklerini kaydeden Beyaz, “Birlikte mücadele edersek başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Beyaz, 1 Mayıs için DİSK Emekli Sen, DİSK Sosyal İş, DİSK Birleşik Metal İş, Türk İş, KESK (Eğitim Sen, Ses, Tüm Bel Sen, Bes, Tarım Orkam Sen, Kültür Sanat Sen, Haber Sen), Birleşik Kamu İş ( Eğitim İş, Genel Sağlık İş) İnşaat İşçileri, Eyt’liler, Çağdaş Avukatlar Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Alevi Kültür Merkezi’nin olumlu görüş bildirdiğini söyledi.

(Haber Merkezi)

