Temel itfaiyeci eğitiminden yararlanan itfaiye eri sayısı 2110’na ulaştı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde temel itfaiyeci eğitim programları 83. dönemi tamamlandı. Eğitime 16 ilden 20 itfaiye eri katıldı. 83. dönemde eğitim alanlara sertifikaları törenle verildi. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen İtfaiyeci Hizmet İçi Eğitimi’ne, projenin başlangıcından bu yana, Türkiye’nin farklı itfaiyelerinden ve yurt dışındaki itfaiye teşkilatlarından 2 bin 90 itfaiyeci katıldı. Son eğitim grubu ile birlikte bu sayı 2 bin 110 kişiye ulaştı.

Temel itfaiyecilik eğitimleri kapsamında 83. dönem temel itfaiyecilik eğitimleri tamamlandı. Eğitime Çorum, Zonguldak, Erzincan, Yalova, Bilecik, Muş, Bolu, Kastamonu, Sinop, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Edirne, Kırklareli, Kırıkkale ve Düzce illerinden 20 itfaiye eri katıldı. Eğitimlerde ‘Yangın Önleme ve Mücadele Teknikleri’, ‘Trafik Kazalarında Kurtarma Teknikleri’, ‘Yüksek Açı Kurtarma Teknikleri’, ‘Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Kodlanması’ gibi konular işlendi.

Otel’de düzenlenen programa İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, şube müdürleri ve itfaiye erleri katıldı. Sertifika töreninde konuşan Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Ömer İslamoğlu, “83. dönem hizmet içi eğitim programımızı başarıyla tamamladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan itfaiyecilere eğitim veriyoruz. Türkiye’nin en iyi eğitmenleri ile çalışıyorsunuz. Yapmış olduğunuz meslek tamamen farklı bir meslek. Kendinizi devamlı eğitmeniz gerekiyor. İnsan hayatını ve malını kurtarmak için çalışıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 83. dönem temel itfaiyeci eğitim programını tamamlayan 16 ilden 20 itfaiyeciye belgeleri verildi. Eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi(KOBİTEM)’nin Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki uygulama platformunda gerçekleştirildi. Eğitimde itfaiye erlerine yangın önleme ve mücadele teknikleri, trafik kazalarında kurtarma teknikleri, yüksek açı kurtarma teknikleri ve tehlikeli maddelerin taşınması ve kodlanması eğitimleri verildi.