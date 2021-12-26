“Temel gıdaya indirim gelse de bizlerde davul-zurna ile oynasak”

Gıda ve akaryakıt başta olmak üzere birçok alanda döviz kurları bahane edilerek hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim yapmaları gerektiğini söyleyen Başkan Şahiner, “3 ay önce dolar 8,5’dan 18,5’a çıktı. Dolar yükselince sesini çıkartmayanlar, dolar 18,5’dan 11,5’a düşünce davul ve zurnalarla halay çektiler.

Marketlerde hangi ürünlerin fiyatlarında düşüş oldu, cebimize ne girdi. Hayatında parayla, pulla, dolarla hiç işi olmayan güdümlü, sorumsuz bazı insanlar market fiyatlarına bakmadan halay çekiyor. Peki bu dolar yükselirken neden tepkisi kaldınız” dedi.

“MİLLETİN AKLIYLA DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?”

“Bizim ülkemizde, doların her yükseldiğinde bunu bahane ederek A’dan Z’ye her şeye zam yapanlar, dolar düşerken dış güçlerin etkisiyle mi zamları geri çekmediler” diyen Şahiner, “Benzin, LPG ve mazota indirim geldi müjdesi verirken, zamları pompaya anında yansıtanlar, bu müjdeyi neden ÖTV’yi öne sürerek indirim olarak yansıtmadılar. Bu millet bir gün sizin karşınıza geçip halay çekecek, lokum dağıtacak.

Ben markete girdiğimde çocuk mamalarının üzerinde ki kilitlerinin kaldırıldığını gördüğümde, çocuk bezlerinin fiyatlarının yarı yarıya düştüğünü gördüğümde, bir çuval unun 150 TL’lere düştüğü gördüğümde dolar ve euronun ateşinin düştüğünü ancak o zaman düşünürüm. Bu indirimler olmayacaksa kurduğunuz dolar oyunun altında kalacaksınız” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

