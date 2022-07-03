Temassız ödemede limit 750 TL’ye çıktı

Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limiti 250 lira daha artırıldı. 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

