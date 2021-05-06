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Temassız ödeme limiti yükseldi

Alışverişlerde kullanılan temassız ödeme limiti değişti.

Güncel 06.05.2021, 22:09
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Temassız ödeme limiti yükseldi

Temassız şifresiz ödemelerde işlem limiti bugünden itibaren 350 TL'ye yükseliyor.
Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde önemi artan temassız ödemelerde işlem limiti yükseltiliyor. 
Bankalararası Kart Merkezi'nin açıklamasına göre kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti bugünden itibaren 350 TL’ye yükseliyor. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.
(İHA)
 

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