TEMA’nın rozeti ile teşekkür

Genç TEMA Başkanı Abdülsamet Gültekin de, Yolyapar’a Vakfın kitabını armağan etti.

Ziyarete, Semra Şahin ve Abdülsamet Gültekin’le birlikte, TEMA Çorum Merkez İlçe Temsilcisi Gizem Tosun Çan, Akademik Danışman Öğr.Gör. Sefa Üzbey, Genç TEMA yöneticileri Tunahan Karaca ve Melih Onur Okumuş da katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

