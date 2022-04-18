TEMA’nın rozeti ile teşekkür
TEMA Vakfı Çorum İl Temsilcisi Semra Şahin, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a, desteklerinden dolayı teşekkür ederek Vakfın rozetini taktı.
Güncel 18.04.2022, 20:48
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Genç TEMA Başkanı Abdülsamet Gültekin de, Yolyapar’a Vakfın kitabını armağan etti.
Ziyarete, Semra Şahin ve Abdülsamet Gültekin’le birlikte, TEMA Çorum Merkez İlçe Temsilcisi Gizem Tosun Çan, Akademik Danışman Öğr.Gör. Sefa Üzbey, Genç TEMA yöneticileri Tunahan Karaca ve Melih Onur Okumuş da katıldı.
(Taner ŞİMŞEK)
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