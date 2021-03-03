Telekom’un çağrı merkezi 2 kategoride dünya birincisi

“Best Contact Center (outsourced)” (En İyi Çağrı Merkezi) ve Türksat KabloTv projesiyle de “Best in Customer Service (outsorced)” (En İyi Müşteri Hizmetleri) kategorilerinde iki ayrı dünya birinciliğini Türkiye’ye getiren AssisTT, önceki yıllardaki başarısını da yinelemiş oldu. AssisTT, 3.kez Best Contact Center (Outsourced) kategorisinde birincilik ödülü aldı.

AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, “70 ülkeden 2000 başvurunun yarıştığı uluslararası bir ödül programı kapsamında, ‘En İyi Çağrı Merkezi” ve ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorisinde dünya birincisi olduk. Müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmanın verdiği sorumluluk ve eşsiz müşteri deneyimi hedefiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın uluslararası platformlarda da tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Kasım 2007’de yüzde yüz Türk Telekom iştiraki olarak kurulan AssisTT; satış-pazarlama, yüz yüze hizmet, sosyal medya yönetimi ve gelir yönetimi alanlarda çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunuyor. Türkiye genelinde 24 ilde 15 bine yakın çalışanıyla hizmet veren AssisTT, telekomünikasyon sektöründeki 10 yılı aşkın tecrübesinin yanı sıra, sektörlere özel teknolojik çözümleriyle müşterilerine katma değer yaratarak eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

(Haber Merkezi)