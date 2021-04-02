Telekom Müdürü Akçıl emekli oldu

Türk Telekom Tokat İl Müdürü iken 2017 yılının Eylül ayında Çorum’a atanarak göreve başlayan Veysel Akçıl emekliliğe ayrıldı.

Aslen Sivaslı olan Veysel Akçıl, 2004-2009 yılları arasında Sivas'ta, 2009-2017 yılları arasında ise Tokat'ta Türk Telekom İl Müdürlüğü görevini yapmıştı.Akçıl, emekli olarak ilimizden ayrılacak olması sebebiyle Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Vali Mustafa Çiftçi de Akçıl’ı tebrik ederek bundan sonraki hayatında başarı diledi. Vali Çiftçi, Akçıl’a hizmetleri için plaket verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

