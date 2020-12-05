'Telefonum bozuldu, mecbur çıktım' dedi

Çorum'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor. Kısıtlama kapsamında kentin pek çok yerinde oluşturulan denetim noktasında, ekipler, sürücüler ile yolcuların belgelerini kontrol etti. Hürriyet Meydanında sokağa çıkma izni olmayan bir sürücü polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü polislere 'sokağa çıkma iznim yok ancak telefonum bozuldu, mecbur çıktım. Hem ayrıca sokakta olan bir tek ben değilim herkes sokakta, yapacak bir şey yok dedi. Sürücüye kısıtlamayı ihlalden işlem yapıldı.