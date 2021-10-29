Telefonla arayarak 351 bin TL alan dolandırıcı otogarda yakalandı

Kent merkezinde ikamet eden ve ismi açıklanmayan yaşlı bir kişiyi, telefonla arayarak “Adınız suç örgütüne karıştı, sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz, sizi aklamaya çalışıyoruz, evinizde ne kadar para, altın varsa evinize gelecek olan polise vermeniz gerekiyor” diyerek dolandırılan B.D., şahsın 91 bin 500 TL nakit parası, 260 bin TL tutarında ziynet eşyası olmak üzere yaklaşık 351 bin TL parasını elden alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs, polisi arayıp yardım istedi. Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Belirtilen bölgedeki tüm güvenlik kameralarını izleyip dolandırıcının kimliğini tespit eden polis ekipleri, B.D.’nin Niğde’ye gittiğini belirledi. Takibin ardından B.D., Niğde Otogarı’nda para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Niğde’den Çorum’a getirilen B.D. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.