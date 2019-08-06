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Telefon üzerinden nakit oluşturanlara kötü haber

Bazı vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GSM operatörlerinden taksitle aldığı ve ambalajlarını bile açmadan daha ucuz fiyata sattıkları cep telefonları, borcu bitmeden ikinci kişilere satılamayacak. Telefoncular da bu tarz cihazların alınmaması gerektiğini belirtirken, aksi takdirde kısa süre içerisinde kullanıma kapatıldığını bildirdi.

Telefon üzerinden nakit oluşturanlara kötü haber

Bazı vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GSM operatörlerinden taksitle aldığı ve ambalajlarını bile açmadan daha ucuz fiyata sattıkları cep telefonları, borcu bitmeden ikinci kişilere satılamayacak. Telefoncular da bu tarz cihazların alınmaması gerektiğini belirtirken, aksi takdirde kısa süre içerisinde kullanıma kapatıldığını bildirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 11:09
Telefon üzerinden nakit oluşturanlara kötü haber

'Bozdurma' denilen bu tür telefonların satışları yasaklanmasına rağmen hala piyasada sıfır cep telefonu olarak satılıyordu. Nakit ihtiyaçlarını gidermek için taksitle aldığı yüksek fiyatlı cep telefonlarını piyasa değerinden daha ucuz fiyatlara satanlara satan vatandaşlara kötü haber geldi. Böyle telefonların birkaç ay sonra kapanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, bunları anlayabilmek için henüz bir sistem daha oluşturmadığı, ama yakın zamanda e-Devlet üzerinden bozdurma telefonları anlayabilecek bir sistemin oluşmasının beklendiği kaydedildi. Böylece piyasada oluşan dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

(İHA)

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