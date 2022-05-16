“Telden Gönüle” müzik programı beğeniyle izlendi
Atatürk Anadolu Lisesi’nin Çorum Belediyesi’nin de desteğiyle düzenlediği “Telden Gönüle” müzik programı beğeniyle izlendi.
Güncel 16.05.2022, 23:00
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Devlet Tiyatrosu’ndaki programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.
Öğrencilerin enstrümanları ile bireysel performanslarını sergiledikleri müzik dinletisinden sonra, Müzik Öğretmeni Suat Yılmaz yönetiminde okul korosu başarılı bir konser verdi.
Koro Şefi Suat Yılmaz’ın kızı Elif Ecem de solo şarkı söyledi ve Başkan Aşgın’a çiçek takdim etti.
(Aliye ÖNCEL)
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