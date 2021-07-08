"Telafide Ben de Varım" programına 30 bin öğrenci katılıyor

Kodek, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, telafi programının gönüllülük esasına göre uygulandığını belirtti.

Telafi programı kapsamında öğrenciler için sosyal, sportif, bilimsel, kültürel alandan doğa yürüyüşlerine, robotik kodlamaya kadar birçok alanda etkinlik düzenlendiğini belirten Kodek, "Etkinlikler çerçevesinde okullarımız açık, her yer cıvıl cıvıl. İlimizde bu kapsamda 4 bin faaliyet icra ediliyor. Yaklaşık 30 bin öğrencimiz bu faaliyetlerin içinde." dedi.

Telafi programı ile öğrencilerin mental olarak yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Kodek, "Küresel salgın sürecinde öğrencilerimiz evlerinde mahsur kaldı. Birçoğu alt yaş grubundan. Sosyal, kültürel, psikolojik, fizyolojik anlamda öyle veya böyle etkilendiler. Oryantasyon eğitimine alınarak kafalarını boşaltıp yeni eğitim öğretim yılına hazır şekilde girmelerini sağlamak adına bu tür organizasyonlar yapılıyor." diye konuştu.

Çorum'da öğrencilerin telafi programına yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Kodek, şunları kaydetti:

"İlimizde gerçekten umduğumun çok ötesinde katılım var. Bu iki ayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir taraftan da Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 81 il içinde kendimize çok yüksek hedefler belirledik. Paydaşlarımızla birlikte yol haritamızı belirledik. İlin bir nevi MR’ını çıkartıp ona göre yapacağımız projelerle Çorum’un eğitim öğretim çıkmasını, yukarıya hep beraber nasıl taşıyacağımızı planlıyoruz. İnşallah bir yıl içinde hedeflerimizi inşallah yakalayacağız."