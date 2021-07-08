“Telafide ben de varım” dediler, Çorum Müzesi’ni ziyaret ettiler

Müze ziyaretleri sırasında uyulması gereken kuralları pratik olarak öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, Hitit uygarlığı ile ilgili önemli bilgileri öğrendiler.

1/B sınıf öğretmeni Filiz Şahin, “telafide ben de varım” diyerek, öğrencilerini müze ziyaretlerinde uyulması gereken kuralları yerinde öğrenmeleri sağlamak amacıyla Çorum Müzesi’ne bir ziyaret programı düzenledi.

Öğrencilerin pek çoğunun ilk defa müze ziyareti gerçekleştiriyor olmalarının büyük bir merak ve heyecan oluşturduğunu ifade eden Sınıf Öğretmeni Filiz Şahin, Çorum Müzesi ziyareti sonucunda öğrencileriyle müze ziyareti sırasında uyulması gereken kurallar konusunda sohbet ettiklerini belirtti.

(Haber Merkezi)

