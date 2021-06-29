"Telafi eğitimleri salgının izlerini silecek"

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı başlattığı ‘Telafide Ben de Varım’ Projesi kapsamında okullarda 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında eğitim faaliyetleri yapılacak.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere oluşturulan program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal - duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlandı.

Projenin detaylarını Çorum Haber’e anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yaşadığımız küresel salgın sürecinde öğrencilerin, çocukların ve gençlerin psikolojik, sosyolojik ve fiziksel anlamda yıprandıklarını söyledi. Akademik hayatın telafisi ötesinde bu sürecin öğrencilerde geleceğe yönelik, kalıcı etkiler bırakmaması adına Bakanlığın ‘Telafide Ben de Varım’ projesi başlattığını bildiren Kodek, “Yaz tatilindeki bu 2 aylık dönemde 5 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta bitmek üzere planlanan projede amaç çocuklarımızın ve gençlerimizin psikolojik, fiziksel, uyum ve bağımlılık anlamında yaşadıkları sıkıntıları gidermek” dedi.

3 BİN 600 KURS HAZIRLANDI

Bakanlığın 3 bin 600’ün üzerinde kurs planladığını dile getiren Kodek, “Bunların içinde sportif, sosyal, kültürel kurslar var. Doğa yürüyüşlerinden, geleneksel oyunlara, yüzmeden zeka oyunlarına kadar pek çok alanda kurslar olacak. Kurslar, özel eğitim, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin hepsine hitap edecek. Okullarımızda tüm planlamaları yaptık. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de hazır” diye konuştu.

PROJE GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI OLACAK

Projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğuna dikkati çeken Kodek, amaçlarının öğrencilerin salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntıları bu 2 aylık zaman zarfında kafalarından atıp 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına tamamen hazır halde girmelerini sağlamak olduğunu aktardı. Telafi eğitimlerinin akademik anlamda da olacağının altını çizen Kodek şöyle devam etti: “İlimizin bütün öğrencilerini yeni eğitim öğretim yılına hem akademik hem sportif, sosyal ve kültürel anlamda en iyi şekilde hazır hale getirerek, salgının bırakmış olduğu izleri sileceğiz.”

ÖĞRENCİ VE VELİLERE DAVET

Şu ana kadar açılan faaliyet sayısının 3 binin üzerinde olduğunu kaydeden Kodek, “20 binin üzerinde öğrenci telafi kurslarına katılmak için başvuru yaptı. Bu da çok yüksek bir rakam. Ben bütün öğrencilerimizi, velilerimizi yapacak oluğumuz bu etkinliklere davet etmek istiyorum. Açtığımız kurs sayısı ve talep eden öğrenci sayısı göz önüne alındığında görünen o ki Türkiye genelinde ilk 5’in içine gireceğiz. Bunun önümüzdeki yıl eğitim öğretim hayatına çok olumlu yansıyacağına inanıyorum. Akademik anlamda da telafilerini yaparak inşallah Çorum’u eğitim öğretim anlamında çıtayı yükselterek hak ettiği yere getireceğiz” ifadesini kullandı.

