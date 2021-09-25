Tekstilde maliyet % 45 arttı, “ucuz cennet” geçmişte kaldı
Ülkemiz tekstil sektörü açısından “ucuz cennet” olarak biliniyordu. Her keseye göre giyim eşyası bulunabiliyor, dar gelirliler giyim ihtiyaçlarını çok ucuza karşılayabiliyordu. Bu, Çorum açısından da böyleydi. Hazır giyim esnafından ve pazarlardan, inanılmaz ucuz fiyatlarla tekstil ürünlerini almak mümkündü.
Güncel 25.09.2021, 00:28
18
Pandemi sürecinde işler tersine dönmeye ve giyim yavaş yavaş pahalanmaya başladı. Göreceli olarak tekstil yine de çok pahalı görünmüyor, örneğin gıda sektörüne göre fiyat artışları makul düzeylerde kabul ediliyor. Ama, dar gelirli ailelerin beslenme giderleri ile sarsılan bütçelerini, tekstildeki artışlar bir kez daha çökertiyor.
Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Çin’in kota koymasıyla başlayan süreçte, hammadde maliyetlerinin % 45 oranında arttığını ve bunun da olduğu gibi giyim sektörüne yansıdığını belirterek, “Çin’den hammadde gelmeyince malzeme bulunamaz hale geldi. Fiyat artışları yüzünden esnafımız da büyük sıkıntı yaşıyor” dedi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|6
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0