Tekstilde maliyet % 45 arttı, “ucuz cennet” geçmişte kaldı

Pandemi sürecinde işler tersine dönmeye ve giyim yavaş yavaş pahalanmaya başladı. Göreceli olarak tekstil yine de çok pahalı görünmüyor, örneğin gıda sektörüne göre fiyat artışları makul düzeylerde kabul ediliyor. Ama, dar gelirli ailelerin beslenme giderleri ile sarsılan bütçelerini, tekstildeki artışlar bir kez daha çökertiyor.



Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Çin’in kota koymasıyla başlayan süreçte, hammadde maliyetlerinin % 45 oranında arttığını ve bunun da olduğu gibi giyim sektörüne yansıdığını belirterek, “Çin’den hammadde gelmeyince malzeme bulunamaz hale geldi. Fiyat artışları yüzünden esnafımız da büyük sıkıntı yaşıyor” dedi.

(Haber Merkezi)

