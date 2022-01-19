Tekstil atık kumbaraları üç yıllığına kiralandı

Belediye sorumluluk sınırları içinde oluşan tekstil ve giysi atıklarının yeniden değerlendirilmesi amacı ile toplanması ve taşınması işini 3 yıllığına ihaleyle kiraladı.

İlimizde tekstil ve giysi atıklarının bırakılması için 150 farklı noktaya tekstil ve giysi kumbarası koyacak olan Çorum Belediyesi bu sayede kullanılmış tüm giysi (şapka, kazak, t-shirt, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik, bot vb.) ve diğer tekstil ürünlerini (battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu vb.) toplayarak tekrar ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Bu amaçla Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda önceki gün bir ihale düzenlendi.

Çorum Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve yüklenici tarafından geri dönüşüm ve geri kazanım ile değerlendirilmesi amacıyla düzenli aralıklarla toplanması için Belediye’nin belirleyeceği yerlere konulacak 150 adet Tekstil Atık Kumbara yeri KDV dahil 1 milyon 562 bin TL ihale edilirken ihaleye Sakarya Geri Dönüşüm adına Tuncay Civan, WJ İnternational firması adına Mücahit Kemaloğlu ve AC İnternational firması adına ise Büşra Gümrük katıldı. Açık artırma usulü ile yapılan ihalede 2 milyon 120 bin TL ile en yüksek teklifi Büşra Gümrük verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

