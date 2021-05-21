“Tekrar kilo almamak için kişiye özel diyet”

OBEZİTE NEDİR?

Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Buşra Sarı, 21 Mayıs Obezite Günü sebebi ile obezite konusunda açıklamalarda bulundu…

Kilo vermek, sağlıklı yaşamak isteyen milyonlarca insan için en önemli konulardan biri olmuştur. Günümüzde, kilo problemi olan kişilere birçok farklı diyet alternatifleri sunulmaktadır. Ancak bunlar çoğu zaman insan sağlığına tehdit oluşturacak niteliktedir. Kilo vermeye farklı bir yaklaşım çeşitli programlar ile kişiler beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ideal kilolarına ulaşabilirler.

Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir. Kişilere beslenme eğitimi ile yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması ve bu alışkanlıklar ile kaybedilen kilonun korunmasını sağlamaktır. Obezite; vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından dolayı vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artmasıdır.

Günümüzde beden ağırlığının, ideal ağırlığın %20 üzerine çıkmasının birçok sağlık sorununun ortaya çıkma riskini arttırdığı veya oluşan bazı sağlık sorunlarının ilerlemesine neden olduğu bilinmektedir. Obezite ile birlikte, insüline bağımlı olmayan tip 2 diyabet hastalığı, aterosklerozis, hipertansiyon, osteoporozis, karaciğer yağlanması ve çeşitli kanser türlerinin oluşumu artmaktadır.

Obezitenin tanımlanmasında çeşitli yöntemler kullanılır. Pratikte, beden kitle indeksi (BKI) obezitenin tanınmasında en çok başvurulan kriterdir. Beden kitle indeksi, ağırlığın boyun metre cinsinden karesine bölümü ile bulunur (BKI=Ağırlık/boy m2). Beden kitle indeksine göre obezite ve yaşa uygun BKI değerleri aşağıda belirtilmiştir.

BKİ-OBEZİTE SINIFLANDIRMASI

BKİ TANIM

25 - 29,9 Hafif obez

30 - 34,9 Obez

35 - 44,9 Sağlık açısından önemli

45 - 49,9 Aşırı obez

50 + Süper obez

YAŞA GÖRE UYGUN BKİ DEĞERLERİ

BKİ YAŞ(Yıl)

19-24 19-24

20-25 23-34

21-26 35-44

22-27 45-54

23-28 55-65

24-29 65+

Obezitenin tanısında beden kitle indeksinin yanı sıra vücut yağının ölçülmesi, bel / kalça oranının ölçülmesi, deri kıvrım kalınlıklarının ölçülmesi gibi yöntemler de kullanılmaktadır. Obezitenin nedenleri arasında; kalıtımsal faktörler, enerji alımı ve harcamasındaki dengesizlikler, fiziksel aktivite azlığı, hormonal etmenler, psikolojik sorunlar yer almaktadır.

Zayıflama diyetleri kişiye özel olmalıdır. Birçok kişi hızlı kilo verebilmek için çok düşük kalorili diyetler uygulamaktalar. Bu tür diyetlerin sık sık yapılması sonucunda kişilerin metabolizma hızları düşmekte ve tekrar kilo vermeleri oldukça zorlaşmakta. Bu tür kısa süreli ve düşük kalorili diyetler ile hızlı kilolar verilebilir fakat kişi normal beslenme alışkanlığına döndüğünde bu kiloları fazlasıyla geri alır ve alınan bu kilolarda yağ oranı daha yüksek olmaktadır.