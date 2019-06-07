Teknolojik Gelişme Günü ziyaretleri

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ziyaret edildi. Öncelikle Mühendislik Fakültesi Dekan’ı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı. Prof. Dr. Ali Kılıçarslan öğrencilere üniversitenin tanıtımını yaparak gelecekle ilgili tavsiyelerde bulunarak mühendisliğin deneyim ve uygulama yoluyla matematik, geometri ve fen bilimlerine ilişkin edinilen bilgilerin ve kazanılan tecrübenin dünyanın bize sunduğu malzeme ve enerjilerin insanlığın yararı için ekonomik ve zararsız bir şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmek üzere değerlendirmeler yapan ve bu değerlendirmelerin uygulamaya geçirilmesini sağlayan bir meslek olduğunu ifade etti. Daha sonra Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Büşra Yartaşı’nın anlattığı uygulamalı devre analizi dersine katıldı. Bu dersin sonunda öğrenciler, bu örnek ders sayesinde meslek tercihlerinin olumlu yönde değiştiğini ve günümüzün teknolojik alt yapısının elektrik ve elektroniğe dayandığını; bu alt yapıyla birçok teknolojik alanda (biyomedikal, haberleşme, mekatronik gibi) iyi bir gelecek kurabileceklerini ifade etti. (Haber Merkezi)