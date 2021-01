“Teknoloji üreten ve satan ülke olmalıyız”

Türkiye’nin kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke olması yolunda iş dünyası ile devlet arasında ortak çalışma platformları oluşturmak istediklerini vurgulayan TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Kovid-19 krizinin, dijitalleşmenin hızını artırdığına ve etki alanını genişlettiğine de dikkat çekerek, “TÜGİAD olarak değişen dünyada, yeniliklere yön veren bir noktada kendimizi konumlamak istiyoruz” dedi.

Çevikel, “İçinde bulunduğumuz çağ hızlı değişimlerin, her an yeni bir gelişmenin yaşandığı bir dünya sunuyor bizlere. Küresel köy, toplum 5.0, dijital dönüşüm, blockchain gibi her geçen gün yeni bir kavramla karşılaşıyor dünya. Daha dün Endüstri 4.0 konuşurken, bugün dünya Endüstri 5.0’ı konuşmaya başladı. Dünyaya ayak uydurmanın ötesinde, öne geçmek ve arkadan gelenlere yön vermek istiyorsak inovatif fikir ve yatırımlara ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, 2023 ve sonrasındaki hedeflerine ulaşması için her türlü çabayı göstereceklerini ifade eden Nilüfer Çevikel, TÜGİAD’ın G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda Türkiye’yi temsil eden tek STK olduğunu, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu’nun Başkanlığını, AB Genç Girişimciler Organizasyonu’nun da Başkan Yardımcılığını sürdürdüğünü, 1993 yılından beri Brüksel’de daimi temsilci bulundurduğunu, ayrıca 84 ülkeden 200 bin genç iş insanını kapsayan Akdeniz-Afrika-Ortadoğu Genç Girişimciler Ağı’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu hatırlattı.

(Haber Merkezi)