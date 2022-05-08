Teknokent’te ihracat eğitimi
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Çorum İrtibat Bürosu, Çorum Teknokent’teki yeni ofisinde hizmet vermeye başladı ve iş çevrelerine yönelik olarak 10 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında “Katılım Belgeli İhracat Eğitim Programı”nı uygulamaya koydu.
Güncel 08.05.2022, 19:13
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Eğitim, Çorum OSB’deki Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Konferans Salonunda her hafta Salı günü 10:00-15:00 arasında verilecek. Yüz yüze gerçekleşecek eğitimlere katılımın ücretsiz olduğu, eğitimlerin bitiminde katılımcılara “Katılım Belgesi” gönderileceği bildirildi.
Eğitimlerde, ihracatın temel unsurları, teslim, ödeme şekilleri, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan devlet yardımları, pazar bulma, ihracat, gümrük mevzuatı ve prosedürleri, Türk Eximbank kredi ve sigorta programları, OAİB Genel Sekreterliğinin hizmetleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar değerlendirilecek.
(Haber Merkezi)
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