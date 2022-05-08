Teknokent’te ihracat eğitimi

Eğitim, Çorum OSB’deki Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Konferans Salonunda her hafta Salı günü 10:00-15:00 arasında verilecek. Yüz yüze gerçekleşecek eğitimlere katılımın ücretsiz olduğu, eğitimlerin bitiminde katılımcılara “Katılım Belgesi” gönderileceği bildirildi.

Eğitimlerde, ihracatın temel unsurları, teslim, ödeme şekilleri, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan devlet yardımları, pazar bulma, ihracat, gümrük mevzuatı ve prosedürleri, Türk Eximbank kredi ve sigorta programları, OAİB Genel Sekreterliğinin hizmetleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar değerlendirilecek.



(Haber Merkezi)

