Teknofest’te 3. oldular

Geleceğin en önemli çalışma alanlarından olacak sanayide dijital teknolojiler alanında aylardır yoğun bir çalışma gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenler emeklerinin karşılığını aldı.

Çorum Belediyesi desteğiyle Teknofest finallerinde yarışan Çorumlu genç mucitlerin oluşturduğu TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı “ÇOROBOT”, Teknofest 2021 Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisi finalinde üçüncü oldu.

Çorobot takımı, robotlarına 19 AT 25 plakası taktı. Plakadaki 19 Çorum’u, AT Akıllı Taşımacılığı, 25 ise robotun kaldıracağı yükü temsil ediyor. (Haber Merkezi)

