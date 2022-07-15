Teknofest gençliğinden Robotik Kodlama Şenliği
Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi DENEYAP atölyesinde 160 gencin yaptığı Robotik ve Kodlama çalışmaları Proje Şenliğinde Kardeş Barış Meydanı’nda görücüye çıktı.
Güncel 15.07.2022, 19:19
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Kadeş Barış Meydanı’nda kurulan stantlarda öğrenciler projelerinin sunumlar yaparak tanıttılar. Geniş bir katılımın olduğu şenlikte öğrencilerin heyecanına veliler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da ortak oldular.
21. yüzyıl becerileri ile donatılmış olan DENEYAP atölyesinde gençler, analitik ve eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi becerilerinin yanında kodlama eğitimi ve robotik çalışmalar birçok beceriyi erken yaşta kazanıyorlar. Proje şenliğinde, proje yarışmalarında dereceye giren takımlara da ödülleri verildi.
Büyük beğeni toplayan ve ilimizi TEKNOFEST yarışmasında temsil edecek olan İHA (İnsansız Hava Aracı) ve elektrikli aracın tanıtımı da şenliğe katılanlara yapıldı.
(Haber Merkezi)
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