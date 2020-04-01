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“Tekniğine uygun dezenfeksiyon”

N Profesyonel İlaçlama firması sahibesi Ebru Ay, koronavirüs salgını üzerine dezenfeksiyon yapanların çoğaldığını, ancak bu işlemin, eğitimini almış belgeli kişiler tarafından, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılarak yapılması gerektiğini söyledi.

“Tekniğine uygun dezenfeksiyon”

N Profesyonel İlaçlama firması sahibesi Ebru Ay, koronavirüs salgını üzerine dezenfeksiyon yapanların çoğaldığını, ancak bu işlemin, eğitimini almış belgeli kişiler tarafından, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılarak yapılması gerektiğini söyledi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 21:50
“Tekniğine uygun dezenfeksiyon”

Koronavirüs salgını nedeniyle, Belediye cadde ve sokaklar da dahil kentin her yerini dezenfekte ediyor. Yine resmi daireler, kurumlar, evler işyerleri, birer birer dezenfeksiyona tabi tutuluyor. Böylesine olağan dışı bir ortamda, dezenfeksiyon yapanların sayısının da birdenbire arttığı gözleniyor.

Ofisi Osmancık Caddesi Aras İşmerkezi’nde bulunan N Profesyonel İlaçlama firmasının sahibesi Ebru Ay, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a dezenfeksiyon işlemleri hakkında bilgi verdi.

NP Firması Mesul Müdürü’nün biyolog, uygulayıcının ise kimya mühendisi olduğunu belirten Ebru Ay, uygulayıcının, bu işin eğitimini almış belgeli eleman, kullanılan ürünün de Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olması gerektiğini söyledi.

Kullanılan ürünün insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürün olacağını vurgulayan Ebru Ay, “Gerçek dezenfeksiyon, dumanlama-sisleme yöntemiyle yapılandır. Kurum yöneticilerinin ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerekir” diye konuştu.

(Erkan BAYATLI)

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