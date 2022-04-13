“TEKNE ORUCU” geleneğini yaşattılar

Çocukları Ramazan ve orucuna alıştırmayı amaçlayan Tekne Orucu geleneğinin yaşatıldığı şenlikte çocuklara iftar yaptırılıp ‘Diş Kirası’ için çeşitli hediyeler verildi.

Kur’an Kursu’nun bahçesinde düzenlenen program, tekne orucu tutan öğrencilerin iftar açması ile başladı. Öğrencilere Ramazan Ayı bilincini aşılamayı amaçlayan etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulup hediyeler verildi.

Kurs hocaları ve veliler tarafından hazırlanan sofrada iftar açan çocuklar, giydikleri özel kıyafetlerle etkinliğin keyfini çıkardı. Çocuklar için özel olarak hazırlanan alanda Ramazanı anlatan figürler, resimler ve semboller yer aldı.

Etkinliğe katılan Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal bir konuşma yaparak Ramazan Ayı’nın çocukların dünyasında özel anılarla yer edinmesi için birçok geleneğimizin bulunduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

Şenliğe katılan öğrenci velileri de çocukların bu güzel etkinliğinde onları yalnız bırakmadı. Ramazan geleneklerinin yaşatılması ve çocuklarda oruç bilincinin güzel anılarla gelişmesini önemsediklerini dile getiren veliler, kurs hocaları ve öğreticilere teşekkür ettiler.



(Uğur GÖRKEM)

