“Tekliflerimiz dikkate alınmadı”

Memur-Sen’in tekliflerinin milletin talepleri olduğunu belirten Yıldız, Kamu İşveren Heyeti’nin enflasyon rakamının altında kalan teklifleri sunmasının kamu görevlilerini değersizleştirdiğini söylerken, “ Kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için bugün 81 ilde ‘Emeğe Saygı, Adalete Davet’ temasıyla sahadayız. Milyonlarca insanı ilgilendiren 657 teklifimiz gayet makûl ve makbul teklifler olmasına karşın, hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Tarafların eşitliği ilkesine dayanan toplu pazarlık hakkının sekteye uğramasına neden olunmuştur.

Şayet, kamu görevlilerine teklif edilen zam oranları alın terimizin hakkını teslim eden bir düzeyde olsaydı, enflasyon karşısında eriyen alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükümetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı elbette kamu görevlileri hakem kuruluna gitmeye gerek kalmaz ve tarafların tümü için memnuniyet üretilmiş olurdu.

Ancak bütün çabalarımıza karşın kamu görevlilerinin emeğinin değerini teslim eden bir teklifle gelinmediği ve görüşmelerde uzlaşılan maddelerin dahi yok sayıldığı irade karşısında. Bizler artık bu süreçleri geride bırakmış ve bütün dikkatlerimizi Hakem Kuruluna yöneltmiş durumdayız. Hakem Kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır; alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir” ifadelerini kullandı.

“HAKKIMIZ OLAN VERİLSEYDİ OLAY BURALARA GELMEZDİ”

Açıklamasına devam ederken, alın terlerinin hakkı verilseydi olayın buralara gelmeyeceğimi anlatan Yıldız, “Şayet, kamu görevlilerine teklif edilen zam oranları alın terimizin hakkını teslim eden bir düzeyde olsaydı, enflasyon karşısında eriyen alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükümetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı elbette Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gitmeye gerek kalmaz ve tarafların tümü için memnuniyet Ancak bütün çabalarımıza karşın kamu görevlilerinin emeğinin değerini teslim eden bir teklifle gelinmediği ve görüşmelerde uzlaşılan maddelerin dahi yok sayıldığı irade karşısında kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurulmuştur.

Bizler artık bu süreçleri geride bırakmış ve bütün dikkatlerimizi Hakem Kurulu’na yöneltmiş durumdayız. Hakem Kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır.

Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun Hakem Kurulunda olduğunu hatırlatıyoruz.

Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz: Kamu görevlileri olarak bizleri asla kabul edemeyeceği tavır; alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz, kamu görevlilerinin yaşam standartım yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz.

Biz Hakem Kurulundan; elektrik ve doğalgaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz” dedi. (Esra ESEN)